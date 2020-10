Allerta maltempo, evacuate abitazioni in zone ad alto rischio a Sarno: ecco l'ordinanza

Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha firmato un'ordinanza di evacuazione delle aree maggiormente interessate dagli smottamenti di acqua e fango avvenuti lo scorso 27 settembre. La decisione è stata presa alla luce dell'allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre.

I dettagli

L'ordinanza stabilisce che i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana debbano lasciare le proprie abitazioni recandosi presso familiari o amici oppure, in alternativa, presso il Centro di accoglienza predisposto dal Comune di Sarno nei locali dell'Istituto "G. Baccelli" in via Matteotti. Le strade interessate dall'evacuazione sono via Bricigliano località Santa Lucia, traversa di via Gaetano Nunziante e i piani terra posti a destra e a sinistra di vico I e II San Sebastiano.