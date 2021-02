Allerta meteo prorogata: scuole chiuse a Salerno e in provincia

Alcuni sindaci del territorio salernitano stanno firmando ordinanze per sospendere le attività scolastiche per la giornata di domani (10 febbraio)

Dopo la proroga dell’allerta meteo diffusa oggi dalla Protezione Civile, alcuni sindaci stanno firmando ordinanze per disporre, anche per la giornata di domani (mercoledì 9 febbraio), la sospensione delle attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado.

I comuni

Scuole chiuse a Salerno (la decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il sindaco Vincenzo Napoli ha tenuto in queste ore con gli organi preposti); ma anche ad Angri, Cava de’ Tirreni, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore. Nocera Superiore e Scafati.