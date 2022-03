Allerta meteo, alcuni sindaci chiudono le scuole: le ordinanze

A causa dell’allerta meteo di colore Arancione, emanata dalla protezione civile della Regione Campania per domani (1 aprile 2022), alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.

Le ordinanze

E’ il caso, ad esempio, del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato che, attraverso un’apposita ordinanza, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. “Per la giornata di domani viste le avverse condizioni meteo che proseguono da oggi, invito i cittadini, se possibile, a limitare anche le uscite al minimo indispensabile e di usare la massima prudenza nelle uscite necessarie” è l’appello di Fortunato. Analoga decisione è stata presa dal primo cittadino di Sapri Antonio Gentile, che oltre alla chiusura delle scuole ha deciso di sospendere il mercato settimanale di via Gabriele D’Annunzio e di via Carlo Pisacane. L’ordinanza, anche in questo caso, nasce anche dalla necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità.