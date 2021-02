Allerta meteo: chiudono le scuole a Nocera, a Cava scattano i divieti

Chiudono le scuole a Nocera Inferiore per il maltempo. Dopo l’allerta meteo della Protezione Civile, che partirà dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale, il sindaco Manlio Torquato ha deciso di sospendere l' attività didattica in presenza per tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

I divieti a Cava

Linea più dura dal primo cittadino Vincenzo Servalli a Cava de’ Tirreni, verranno chiuse via Cinque, cimitero, parchi e ville comunali per l’intera durata dell’allerta. Saranno operative per l’intera durata dello stato di allerta la sala radio della Polizia Locale e della Protezione Civile. La popolazione residente dovrà osservare le seguenti norme comportamentali: allontanarsi dalle abitazioni solo in caso di necessità; evitare l’uso dei veicoli; evitare di stazionare all’esterno delle abitazioni ed in prossimità di alvei e ponticelli; evitare l'attraversamento degli alvei e ponticelli in caso di pioggia; evitare di stazionare o transitare nel corso dei fenomeni atmosferici nei pressi di alberature; evitare di stazionare nei pressi di locali seminterrati ed interrati; durante eventi meteorici di particolare intensità portarsi ai piani alti delle abitazioni (superiori al piano terra).