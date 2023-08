Allerta meteo Gialla su basso Cilento: l'avviso della Protezione Civile

Nuovo avviso di allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali sulla zona 8 (Basso Cilento) dalle 20 di stasera alle 8 di domani mattina. Resta in vigore la criticità Gialla, attualmente in essere per tutta la Campania, fino alle 20 di stasera. Potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine, fulmini e raffiche di vento.

Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di vento localmente forte con raffiche e del mare agitato si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico.

L'avviso della Protezione Civile Regionale