Allerta meteo: insediato il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura, interventi nell'Agro e in Cilento

Si è riunito oggi in Prefettura, a Salerno, il Centro Coordinamento Soccorsi per “fare il punto” della situazione in relazione all’allerta meteo che sta interessando il territorio della Regione Campania a partire dalla giornata di ieri. In particolare, per quanto concerne il territorio della provincia di Salerno, la Protezione Civile Regionale ha emesso un primo avviso di allerta “gialla” per condizioni meteorologiche avverse per il rischio idrogeologico e idraulico, in peggioramento dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore con allerta “arancione”. Nel corso della riunione, presieduta dal Prefetto, alla quale hanno partecipato il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante Gruppo Salerno della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti di Protezione Civile regionale, Provincia e comune di Salerno, Genio Civile, ANAS A2 del Mediterraneo, ANAS Viabilità Ordinaria e Telecom Italia, è stata effettuata una disamina di carattere generale, dalla quale è emerso che, al momento, non sono state registrate particolari criticità né sotto il profilo del dissesto idrogeologico e idraulico né per quanto attiene alla viabilità.

Gli interventi

Alcuni interventi sono stati effettuati dalle squadre operative dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile nella parte settentrionale della provincia, specialmente nell’Agro Nocerino-Sarnese, nonché in quella più a sud a causa di un incendio che ha interessato i territori di Agropoli e Montecorice. Tutti i componenti del Comitato hanno dato ampia assicurazione dell’allertamento delle rispettive strutture reperibili in vista del possibile aggravarsi delle condizioni meteorologiche previsto nella notte. Nelle prossime ore è previsto un altro incontro per un nuovo monitoraggio della situazione.