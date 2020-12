Allerta meteo rossa in Campania: scuole chiuse anche a Salerno

Non solo nei comuni della provincia. Anche a Salerno città domani (mercoledì 9 dicembre) le scuole resteranno chiuse, a causa dell’allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

L'ordinanza

Il sindaco Vincenzo Napoli sta firmando un’apposita ordinanza per la sospensione delle attività didattiche che, proprio domani, sarebbero dovute ripartire. "La decisione - comunicano da Palazzo di Città - è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il sindaco ha svolto in Prefettura e con il COC. Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un'attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all'evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe".