Allerta meteo Arancione: scuole chiuse il 2 dicembre in diversi comuni salernitani

Scuole nuovamente chiuse, in diversi comuni salernitani, per via dell'allerta meteo di colore Arancione. In particolare, a Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora ha disposto la sospensione delle lezioni, oltre che la chiusura del cimitero per domani, 2 dicembre. Anche a Roccapiemonte, il primo cittadino Carmine Pagano, a seguito della nuova comunicazione di allerta, ha optato, domani, per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Idem a Siano, dove è stata decisa anche la chiusura della SP7 e della SP22 nel tratto che attraversa il territorio comunale, in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano località Sella, oltre che del cimitero comunale. L'elenco delle amministrazioni che sceglieranno di tener chiuse le scuole anche domani, è destinato ad allungarsi.