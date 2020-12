Allerta rossa nei Picentini, incontro urgente dei sindaci con la Protezione Civile

In vista dell’allerta meteo rossa, che partirà dalla mezzanotte di oggi, sale la tensione nei Picentini. E’ stato convocato incontro urgente per stato di allerta meteo in videoconferenza con la Protezione Civile Regionale per fare il punto della situazione. Hanno partecipato anche i sindaci dei comuni di Acerno, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella.

L’avviso

È stato attivato il Centro Operativo Comunale. L’avviso del Comune di Montecorvino Pugliano: “Dalle 00.00 fino alle 23.59 di domani (9 dicembre) l’intero territorio comunale sarà interessato da allerta meteo rossa, massimo livello di allerta, rischio elevato. Si prega di prestare la massima attenzione ai comunicati che saranno pubblicati e aggiornati”. Di qui l’invito alla cittadinanza “ad evitare di lasciare le proprie abitazioni se non per motivi urgenti e prestare la massima attenzione negli spostamenti utilizzando esclusivamente strade principali”.