Incidente in un allevamento: puledro scalcia e colpisce al petto un 52enne, è in gravi condizioni

Brutto incidente in un allevamento di cavalli, sabato, ad Eboli: un 52enne è stato colpito al petto da un puledro che ha improvvisamente scalciato, ferendolo. Come riporta La Città, il malcapitato, dopo il colpo, avrebbe anche perso i sensi. Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri.

I soccorsi

Il 52enne è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Battipaglia. Accertamenti in corso, intanto, per far luce sull'accaduto.