Alluvione di Sarno, sentenza della Cassazione: il Comune dovrà risarcire le vittime

La Corte di Cassazione ha condannato il Comune di Sarno al risarcimento parte civile delle 137 vittime dell'alluvione del maggio '98 a Sarno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 35020 depositata ieri, accogliendo il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno. Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, la responsabilità diretta della PA (art. 2043 cod. civ.) scatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non attraverso un atto autoritativo ma con una omissione, nel caso di Sarno il mancato ordine di evacuazione.

Le responsabilità

In precedenza, sia il Tribunale che la Corte di appello avevano negato l'azione di regresso nei confronti della amministrazione comunale sostenendo che il sindaco - condannato per plurimo omicidio colposo - era l'unico responsabile diretto dell'accaduto. E che non era consentito al responsabile per fatto altrui agire nei confronti di altro responsabile indiretto – il Comune - in quanto, essendo quest'ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, era inapplicabile il criterio della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze derivatane, mentre era consentito al responsabile indiretto agire contro l'immediato autore del fatto lesivo – il sindaco - per l'intera somma corrisposta al danneggiato. Una versione bocciata dalla Terza sezione civile secondo cui l'attività colposa che è stata contesta al sindaco "non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche e istituzionali potestà".

Il processo

La causa, comunque, non è ancora conclusa: è stata rinviata alla Corte d'Appello di Salerno che dovrà stabilire anche a ripartizione del dovuto.