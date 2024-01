Alta velocità Battipaglia-Romagnano: tavolo al Ministero per discutere di espropri e riqualificazione urbana

Si è tenuto presso la sede del ministero per le Infrastrutture e i Trasporti a Roma il primo incontro del tavolo tecnico convocato dal sottosegretario ai Trasporti Ferrante per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana nei comuni interessati dall'attraversamento del Lotto Battipaglia-Romagnano della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria,

Il tavolo

"Il tavolo – ha spiegato Ferrante - ha come obiettivo finale la definizione di un protocollo di intesa riguardante l'attuazione del Piano e punta ad individuare, in accordo con le amministrazioni locali delle aree interessate, le priorità e le fonti di finanziamento, con la finalita' di minimizzare gli impatti della nuova infrastruttura ferroviaria e migliorarne l'inserimento nel contesto territoriale e sociale" Tra i temi discussi anche l'impegno da parte di Rfi a programmare tempestivamente una serie di incontri presso ciascun Comune per condividere con sindaci e cittadini, l'iter e le tempistiche delle procedure espropriative nel piu' ampio clima di partecipazione