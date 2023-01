Alta Velocità, primo lotto a Battipaglia e rassicurazioni sul Cilento: Ferrante vede Fiorani (Rfi)

Vertice, oggi, a Roma, tra Vera Fiorani (amministratore delegato di Rfi, in qualità di Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, all'Alta Velocità Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia e alla nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella) e il sottosegretario per le infrastrutture e le mobilità sostenibili Tullio Ferrante sullo stato delle opere da realizzare, che coinvolgeranno anche la provincia di Salerno.

Il primo lotto e il Cilento

Ferrante, eletto deputato nel collegio plurinominale di Salerno con Forza Italia, spiega: “Con particolare riferimento alla direttrice ferroviaria - Salerno Reggio Calabria, dopo il recente perfezionamento del procedimento autorizzativo, il commissario mi ha aggiornato sul bando di gara relativo al primo lotto Battipaglia - Romagnano al Monte, già indetto e la cui aggiudicazione e' attesa entro la primavera 2023. Ho inoltre illustrato a Fiorani le problematiche prospettate dagli amministratori locali del territorio cilentano in ordine al rischio di declassamento della linea Tirrenica Meridionale, con grave impatto sul settore turistico che rappresenta uno dei principali elementi propulsori dell'economia locale. A tal proposito, pur in attesa di dati certi, ho ricevuto rassicurazioni sul mantenimento della linea attualmente operativa nonchè sulla volontà di non penalizzare il Cilento al quale saranno in ogni caso assicurati collegamenti efficaci, veloci e sicuri. Ho altresì rappresentato la mia intenzione di visitare i cantieri delle opere non appena verra' apposta la prima pietra delle stesse". conclude Ferrante.