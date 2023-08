Alta velocità e danni, auto contro un palo a Baronissi: l'appello del sindaco

"Al viale Aldo Moro in , centro città, esistono segnaletica limitativa di velocità, attraversamenti pedonali rialzati segnalati e illuminati, fondo stradale e illuminazione multiled perfetti. Eppure nel tardo pomeriggio di domenica accade che un’auto va a sbattere violentemente in un palo su cui è installata segnaletica stradale". Lo ha denunciato a mezzo social il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, puntando i riflettori sui danni agli arredi urbani, oltre che sui rischi per pedoni ed automobilisti, causati dall'alta velocità.

L'appello

"Tanti invocheranno telecamere, sanzioni, provvedimenti ed altro che può venire in mente! - incalza il primo cittadino - Con assoluta serenità, noi propendiamo per educazione, civiltà, rispetto delle regole, buon senso. Quando siamo alla guida lasciamo perdere gli smartphone ed altre attività che possono risultare letali. Noi assumeremo provvedimenti conseguenti e necessari, ma ciascuno guidi con prudenza. Lo faccia per se stesso e per tutti coloro che possono essere coinvolti", conclude Valiante.