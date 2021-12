Alta Velocità nel Vallo di Diano, in campo la Confesercenti: "Va difesa, occasione da non perdere"

Anche la Confesercenti, con alla guida Maria Antonietta Aquino, scende in campo a difesa dell’istituzione della fermata dell’Alta Velocità nel territorio del Vallo di Diano, dopo le notizie emerse negli ultimi giorni. La presidente Aquino ha firmato e inviato una lettera alle autorità competenti a livello ministeriale contenente “una richiesta forte e determinata - afferma - di vedere la fermata dell’alta velocità nel territorio del Vallo di Diano".

Le motivazioni

Aquino entra nel merito della vicenda: "Il comprensorio valdianese – spiega Aquino – è dal punto di vista economico e produttivo un territorio importante e cruciale per la provincia di Salerno, per la regione Campania e per le vicine regioni Basilicata, Calabria e Puglia. Un polo logistico di notevole rilevanza dove orbitano attività che spaziano dall’agricoltura, al commercio, fino all’artigianato e alla piccola industria. Non possiamo permetterci di farci sfuggire l’occasione di vedere attuata sul nostro territorio una strategia di valore nazionale come quella della fermata dell’Alta Velocità. Speriamo dunque - conclude la presidente di Confesercenti - che quanto si sta sentendo in questi ultimi giorni sia soltanto fantasia e con determinazione e forza chiediamo che la fermata dell’Alta Velocità venga realmente realizzata nel Vallo di Diano, per rientrare a pieno titolo in un importante progetto volano di sviluppo e di crescita per il nostro territorio”.