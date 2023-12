Alta velocità nel Cilento, Vicinanza (Cisal): "Necessaria per valorizzare turismo e sviluppo economico"

Nel panorama delle prospettive di sviluppo economico e turistico del Cilento, Gigi Vicinanza, componente della segreteria della Cisal nazionale metalmeccanici, si è detto favorevole della realizzazione della linea dell'Alta velocità nella zona sud della provincia di Salerno. Vicinanza, con ferma convinzione, ha evidenziato l'importanza strategica della connettività veloce e efficiente per il tessuto industriale locale. "L'introduzione dell'alta velocità nel Cilento non rappresenta solo un vantaggio per il turismo, ma offre anche un'opportunità unica per le imprese locali. La rapida connessione con i centri principali può rivitalizzare la logistica e la distribuzione, accrescendo la competitività a livello nazionale e internazionale".

L'appello

Il rappresentante sindacale ha insistito sul fatto che un miglior accesso al trasporto merci e alle materie prime potrebbe fungere da catalizzatore per la crescita economica, generando nuove opportunità di lavoro e promuovendo uno sviluppo sostenibile per le attività industriali presenti nella zona.

L'analisi di Vicinanza si è estesa al settore turistico, in cui ha enfatizzato il potenziale della linea dell'alta velocità nel promuovere il Cilento come meta di viaggio attraente. "Il Cilento è un gioiello da esplorare, e l'introduzione dell'alta velocità renderà questa destinazione più accessibile a un pubblico più ampio. Questo non solo stimolerà l'afflusso di nuovi visitatori, ma potrebbe anche contribuire significativamente alla conservazione e alla promozione del patrimonio storico e ambientale della Campania," ha dichiarato con convinzione.

Vicinanza ha evidenziato come l'incremento del turismo avrebbe impatti positivi su settori correlati come la ristorazione, l'ospitalità e le attività culturali, sottolineando il potenziale per una spinta economica che avvantaggerebbe l'intera comunità cilentana. Il sindacalista ha concluso la sua riflessione sottolineando il suo pieno appoggio alla realizzazione della linea dell'Alta velocità nel Cilento, considerandola una decisione strategica per il progresso economico e turistico della regione. "Questa infrastruttura non solo collegherà luoghi, ma creerà opportunità, favorirà lo sviluppo e posizionerà il Cilento su un palcoscenico nazionale e internazionale," ha aggiunto con entusiasmo. La posizione favorevole di Vicinanza si configura come un contributo rilevante al dibattito sull'Alta velocità nel Cilento, sottolineando come questa possa essere un motore di crescita multisettoriale, portando benefici tangibili a una delle zone più affascinanti d'Italia.