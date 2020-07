Scarichi abusivi e suini tenuti in pessime condizioni: denunciato imprenditore

A seguito di un'attività mirata alla tutela del territorio e delle aree protette, i carabinieri della stazione di Borgo Carilia, insieme a personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos - Sezione Provinciale di Salerno, hanno denunciato un imprenditore titolare di un allevamento di suini, che da tempo smaltiva illecitamente i reflui prodotti dagli animali (al momento dell'accertamento oltre 100 suini di varie fasce di età) direttamente e senza alcun trattamento depurativo nel torrente Alimenta, affluente del fiume Sele (Riserva Foce Seele Tanagro e Monti Eremita).

I controlli

Il controllo, grazie all'ausilio di appositi coloranti (fluoresceina) in dotazione al personale tecnico intervenuto in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, ha permesso di accertare che attraverso una fitta rete di tombini e tubazioni interrate, i reflui dopo aver attraversato alcune vasche, venivano da tempo illecitamente smaltiti nel torrente Alimenta a diverse centinaia di metri di distanza con conseguente grave danno ambientale dell'area protetta. Nel prosieguo delle operazion, oltre al sequestro della rete di pozzetti, tubazioni e vasche, gli inquirenti hanno anche sequestrato uno scavo non impermeabilizzato, realizzato per smaltire illecitamente le deiezioni solide. Durante i controlli è stato poi richiesto un accertamento da parte di personale dell'ASL per accertare se le modalità di allevameto e detenzione degli animali fossero in linea con quanto previsto dalle vigenti normative uin materia di benessere. Al termine delle operazioni, l'imprenditore è stato denunciato alla Procura a piede libero per numerose violazioni alla vigente normativa ambientale.

