Grave incidente stradale ad Altavilla Silentina: un ferito, corsa in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio ad Altavilla Silentina, in contrada Scanno ad Altavilla Silentina. Un uomo di Battipaglia, a bordo di un'auto, modello Fiat Panda, è finito fuori strada.

I dettagli

L'auto ha percorso alcune decine di metri, prima di ribaltarsi al centro della carreggiata. Sul posto sono giunti i volontari dell’Anpana, per disciplinare il traffico, ma anche i sanitari del 118. L’uomo ha riportato una ferita al braccio ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, ad Eboli. Non è in pericolo di vita.