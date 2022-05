Si spaccia per avvocato e prova a raggirare anziano, scoperto dal figlio

Sventata la truffa del finto avvocato ad Altavilla Silentina. L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana. Un metodo classico, molto comune nella nostra provincia, che per fortuna della vittima non ha sortito gli effetti sperati.

La storia

Uno sconosciuto aveva chiamato un anziano, spaccandosi per avvocato e asserendo che il figlio era stato vittima di un incidente stradale, dopo aver investito una donna. Dato che l'assicurazione era scaduta da due mesi, la vittima avrebbe dovuto preparare 5.000 euro, poi qualcuno sarebbe passato a ritirare i soldi entro un quarto d'ora, per evitare un arresto. Il vero figlio della vittima, poi, era stato avvisato dalla moglie al telefono. Da lì l'intuizione di un raggiro in atto e la telefonata ai carabinieri. Alla porta dell'anziano, poi, non si era presentato nessuno, forse perchè il malfattore aveva compreso di essere stato scoperto. Diversi gli episodi segnalati, dello stesso tipo, nel comune di Altavilla. Ad agire sarebbero state più persone, allo scopo di guadagnare soldi facili a danno di persone anziane con il medesimo trucco del finto incidente