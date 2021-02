Scoppia bombola del gas in una casa ad Altavilla: corrono i vigili del fuoco

Momenti di paura, oggi pomeriggio, ad Altavilla Silentina, dove la bomba del gas situata in un appartamento, situato in via Roma, ha preso improvvisamente fuoco. A dare l’allarme sono stati i residenti a seguito della fuoriuscita del fumo nero dall’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona ed accertato, fortunatamente, l’assenza di feriti. Le indagini sono in corso per risalire all’origine dello scoppio.