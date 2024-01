Sanità, Altavilla Silentina resta senza medico di base: l'appello del sindaco

Carenza di medici anche ad Altavilla Silentina che, dunque, fa parte delle aree carenti nella medicina generale. "A fine anno va in pensione il dottore Reina e la responsabile del settore Uoasb del distretto sanitario, dottoressa Calzaretta, ha comunicato la richiesta di interventi risolutivi presso l'Asl. - fa sapere il sindaco Francesco Cembalo - In attesa di risposte, chiede la continuità assistenziale per quanti, provvisoriamente, resteranno senza medico. Una richiesta indirizzata agli altri medici di base, al coordinatore dottor De Chiara, alla direttrice del distretto, la dottoressa Montefusco".

L'appello del primo cittadino