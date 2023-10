Giostrine vandalizzate ad Altavilla Silentina: "Chi ha commesso il vile gesto, ci contatti per risarcire"

Calci, sradicamenti, spostamenti, le giostrine del parco giochi della località Cerrelli di Altavilla Silentina, posto dietro le scuole elementari, sono state prese di mira da un gruppo di ragazzini. Per il solo gusto di distruggere, le hanno vandalizzate, distrutte. “Sono, erano, i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè di tutti” denuncia il Comune sui social, che, inoltre, fa sapere che “delle immagini video hanno ripreso la gravissima azione commessa”.

L'appello social

Di qui l’appello ai giovani vandali: “Chiediamo ai ragazzini, e alle famiglie per loro tramite, di contattarci per ripristinare, a proprie spese, il danneggiamento. Quanto accaduto sarà comunque segnalato, quale atto dovuto. Le famiglie, i ragazzini, possono rivolgersi alla nostra Polizia municipale o alle nostre assistenti sociali oppure al sindaco. Non tollereremo ancora”.