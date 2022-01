Alternanza scuola-lavoro: a Salerno organizzato sit-in di protesta con studenti, sindacati e giovani comunisti

Decine di manifestazioni studentesche stanno attraversando le strade di oltre 20 città italiane già da questa mattina. È questa la risposta che i suoi coetanei danno alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 schiacciato da una trave d’acciaio in una fabbrica metalmeccanica nei pressi di Udine lo scorso venerdì. "Di scuola-lavoro non si può morire" è lo slogan più diffuso tra striscioni e slogan scanditi nelle piazze, in cui i manifestanti non accettano che un evento così grave come la morte di uno studente sul lavoro possa essere derubricato a fatto di cronaca o considerato una fatalità imprevedibile. Le manifestazioni promosse da collettivi e studenti sollevano una contestazione chiara del modello dell’alternanza scuola-lavoro, denunciando la totale mancanza di tutele e sicurezza per gli studenti impegnati in percorsi che lì vedono lavorare gratuitamente e senza nemmeno limiti orari giornalieri.

Sit in a Salerno

Adesione alla giornata di mobilitazione arriva anche da diversi sindacati, che rilanciano nella mobilitazione unitaria con gli studenti la lotta per la sicurezza contro le morti sul lavoro. Alla manifestazione di Salerno, prevista per oggi alle ore 18:30 presso il chiosco della spiaggia di Santa Teresa - saranno presenti gli studenti delle scuole salernitane, e diverse organizzazioni: il Fronte della Gioventù Comunista – Salerno, Unione degli Studenti – Salerno, il sindacato Cobas Scuola Salerno, Potere al Popolo! – Salerno.

La denuncia politica

"L’alternanza insegna agli studenti un lavoro fatto di sfruttamento e precarietà, insegna loro che è normale morire sul proprio luogo di lavoro, come nei fatti avviene ad oltre tre lavoratori ogni giorno" dichiara dalla manifestazione di Torino Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista. "Sosteniamo con tutte le nostre forze le manifestazioni studentesche di oggi. Gli studenti devono continuare a lottare con tutte le loro energie contro l’alternanza scuola-lavoro e un modello di istruzione che risponde alle esigenze della Confindustria per la formazione aziendale e li trasforma anche un bacino di manodopera gratuita e senza diritti. Questa è una lotta è contro il governo Draghi che sta progettando un potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro con i fondi del PNRR e contro le forze politiche l’hanno introdotta a partire dalla “Buona Scuola”, a partire dal Pd e dai vertici dei sindacati confederali".