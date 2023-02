Bloccata nella neve sull'altopiano del Laceno: salvata famiglia di Campagna

Avventura a lieto fine per una famiglia della provincia di Salerno che aveva deciso di trascorrere il pomeriggio di ieri sull'Altopiano del Laceno, nell'Avellinese.

I soccorsi

Forse disorientati dalle indicazioni del navigatore, quattro persone, una coppia e la loro bambina, insieme ad un'amica, sono rimaste bloccate in auto nella neve a 1.200 metri d'altezza in località Valle Piana. Dopo vani tentativi di trovare un varco per l'auto hanno lanciato l'allarme. I soccorritori, guidati dalla polizia municipale di Bagnoli Irpino, di cui Laceno è una frazione, li hanno raggiunti tra non poche difficoltà quando ormai era calata la sera e portati in paese dove sono stati accolti e rifocillati. In serata la famiglia, originaria di Campagna è tornata a casa.