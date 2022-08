San Matteo 2022, bagno di folla per l'Alzata del Panno

Gremita, la Cattedrale di Salerno, questa sera, per l'Alzata del Panno di San Matteo.

Ad un mese dalla festività del Santo Patrono, infatti, si è tenuto il rito che ha come protagonista il telo raffigurante l'Apostolo Matteo che veglia sul golfo di Salerno, in memoria del soccorso del Santo durante l’attacco alla cittá da parte del pirata Barbarossa, nel 1544. Si narra che San Matteo per difendere la sua Salerno, provocò una mareggiata, con un forte vento, mettendo in fuga gli invasori. A prendere parte alla cerimonia al Duomo, presieduta dall'arcivescovo Andrea Bellandi, oggi, anche il vicesindaco Paky Memoli.

Foto di Antonio Capuano