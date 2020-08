Alzata del Panno di San Matteo, celebrazioni in Duomo con la mascherina a Salerno

Nella giornata di domani (21 agosto), alle 19, nell’atrio della Cattedrale di Salerno, l’arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi presiederà la Celebrazione Eucaristica con, a seguire, il tradizionale momento dell’Alzata del Panno di San Matteo Apostolo che precede di un mese esatto la festa patronale.



Le misure anti-Covid

Per l’emergenza pandemica da Covid-19, quest’anno, sia la Celebrazione Eucaristica che l’alzata del Panno saranno vissute nell’atrio del Duomo per evitare spostamenti che potrebbero ingenerare assembramenti non voluti e non opportuni. Sarà rispettata la capienza massima che consente il distanziamento sociale e preventivo e tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina.