Amalfi, aggredito autista della Sita mentre da' indicazioni ai turisti

Nuova aggressione ad un autista della Sita nel salernitano. L’ennesimo episodio si è verificato venerdì sera in Piazza Flavio Gioia ad Amalfi quando, intorno alle 19, un uomo, residente in Costiera Amalfitana, si è avvicinato ad un autobus fero al capolinea e, improvvisamente, ha lanciato il gelato che stava mangiando addosso al conducente che, in quel momento, stava dando indicazioni ad una comitiva di turisti inglesi. Poi lo ha ripetutamente spinto e preso a calci.

L'intervento

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale che, in poco tempo, sono riusciti a bloccare l’aggressore. L’autista della Sita è stato trasportato al presidio ospedaliero di Ravello dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e traumi in varie parti del corpo.