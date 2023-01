Traffico di droga, domiciliari per il latitante preso ad Amalfi: attesa l'estradizione

Ha lasciato il carcere di Salerno-Fuorni D.M.Z., il trentanovenne italo-canadese arrestato ad Amalfi lo scorso 23 dicembre. L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Palumbo, ha ottenuto gli arresti domiciliari e si trova in una località molisana. Su di lui pendeva un mandato internazionale d'arresto per traffico di sostanze stupefacenti.

Il caso

Era ricercato dal 2020 per reati commessi almeno dieci anni prima; avrebbe movimentato, tra il Regno Unito e la Corea del Sud, grosse quantità di conglomerati sintetici con effetti simili alla cannabis. L'uomo era in vacanza ad Amalfi con moglie, figlia e suocera. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, sotto la direzione del capitano Umberto D'Angelantonio, lo avevano arrestato all'interno dell'albergo della piazza di Amalfi mentre faceva colazione. Era detenuto presso la casa circondariale di Salerno in attesa dell'attuazione del mandato di arresto internazionale emanato dalla Corea Del Sud, presunto luogo del reato. Il suo difensore ora cercherà di scongiurare l'estradizione in Corea dove c'è il pericolo che sia sottoposto a trattamenti inumani e rischia anche la pena di morte.