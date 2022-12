Era in vacanza in Costiera: latitante arrestato ad Amalfi

Arrestato un latitante in Costiera Amalfitana. I carabinieri della Compagnia di Amalfi, sotto la direzione del capitano Umberto D'Angelantonio, hanno dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale nei confronti di un noto latitante.

Il blitz

L'uomo - di cui non si conoscono ancora le generalità - si trovava in vacanza ad Amalfi. E' stato prelevato dagli uomini dell'Arma dalla camera d'albergo in cui soggiornava. Le operazioni delle forze di polizia sono ancora in corso.

In aggiornamento