"Questi con la valigia non devono salire", autista di autobus aggredito ad Amalfi

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, ad Amalfi, dove un uomo ha aggredito l’autista di un autobus dell'azienda di trasporti Sita Sud. Il dipendente è stato trasferito al pronto soccorso di Castiglione, mentre l'uomo è stato fermato e identificato dagli agenti della Polizia locale.

L’aggressione

In piazza Flavio Gioia stava per partire il pullman delle 15 per Salerno. Il conducente, un cinquantenne residente a Tramonti, era al posto guida quando un uomo, dalla corporatura robusta, gli ha intimato di non consentire la salita a bordo di turisti con valige, con le quali, a suo dire, avrebbero occupato posti per passeggeri. L'autista, rifiutando le imposizioni del passeggero, è stato sorpreso alle spalle da una gragnuola di schiaffi e pugni, poi anche al volto e alla testa. Nel tentativo di uscire dal bus dalla porta laterale, dopo essere stato anche spinto, è finito a terra, battendo un ginocchio sulla pavimentazione in pietra lavica. Il pullman (dal pianale basso e dalla stiva poco capiente per le valigie) è partito ugualmente con alla guida un sostituto, tra lo sconcerto dei passeggeri, allibiti per quanto accaduto.