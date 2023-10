Investe durante la fuga coppia di turisti con auto rubata, giovane resta in carcere

Aveva rubato un'auto dentro un garage ad Amalfi, per poi finire contro un lampione a Minori, non fermandosi all'alt dei carabinieri. Il tribunale di Salerno ha convalidato l'arresto per un giovane di 23 anni, di origini romene.

Il fatto

Il giudizio per direttissima si è celebrato ieri mattina. Il ragazzo ha diversi procedimenti pendenti e resterà nel carcere, a Fuorni. Risponde di furto aggravato, ricettazione e resistenza. A novembre proseguirà l'iter dinanzi al tribunale. Durante l'incidente era rimasta ferita una coppia di turisti inglesi. In tal senso, per il giovane potrebbe aprirsi anche un ulteriore procedimento per lesioni.