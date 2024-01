I sindacati chiedono chiarimenti da parte riguardo ai cambiamenti recenti nel piazzale di sosta dei mezzi aziendali della città di Amalfi. L'amministrazione comunale, infatti, avrebbe già rimosso tre corsie dal piazzale e potrebbe avere intenzione di eliminare ulteriore spazio. Di qui la preoccupazione di Cgil e Cisl, in quanto il piazzale rappresenta un punto di transito cruciale per il trasporto pubblico nella Costiera Amalfitana, essenziale non solo per la sosta dei bus ma anche come punto di partenza e arrivo per i turni di lavoro dei dipendenti.

La lettera

I sindacati hanno inviato una lettera al sindaco esprimendo prime preoccupazione per i potenziali problemi che queste modifiche potrebbero causare ai lavoratori e agli utenti, inclusi problemi di sicurezza. Di conseguenza, le organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente con l'amministrazione per discutere e trovare soluzioni adeguate per i conducenti e gli utenti, sperando in una risposta positiva.