Positivo alla cannabis mentre guidava, aveva droga in casa: denunciato un giovane

Giorni fa, i carabinieri ad Amalfi - durante un articolato servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione dei reati e le violazioni del codice della strada - hanno fermato un'auto con a bordo un ragazzo, già noto agli uffici, che fin da subito è apparso nervoso e preoccupato degli accertamenti in atto

La scoperta

L'auto era pulita, ma il controllo con perquisizione era stato necessario in quanto il giovane aveva un precedente per consumo di droghe leggere. E' stato così condotto presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello e sottoposto a mirati accertamenti tossicologici che hanno dato esito positivo all'uso di cannabis. Le operazioni sono poi state estese all'abitazione, dove è stata scovata una ulteriore quantità di marijuana per uso personale. Per quanto emerso, al 21enne è stata sospesa la patente ed è scattata la denuncia in stato di libertà per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.