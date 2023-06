Alla guida in stato di ebrezza dopo banchetto di nozze, turista denunciato

Dopo un matrimonio si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Un turista è stato denunciato in Costiera Amalfitana dai carabinieri della compagnia di Amalfi, che qualche giorno fa aveva partecipato a un party in un albergo della zona

I controlli

L'uomo è stato fermato nel corso di un posto di controllo e sottoposto ad alcool test che ha dato un risultato pari a un 1 gr/l. Per questo è stato denuciato per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei controlli attivati sul territorio dai militari della compagnia di Amalfi, e che hanno visti impegnati anche i colleghi di tutte le stazioni dipendenti, sono stati segnalati anche alcuni giovani trovai in possesso di modiche quantità di droga