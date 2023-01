Costiera Amalfitana, controlli in strada dei carabinieri: 20 multe ed una denuncia

Un servizio di controllo per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada è stato messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Amalfi.

I risultati

L'attività ha visto l'impiego di 40 pattuglie e 70 militari nei Comuni rientranti nel territorio della compagnia. 155 i veicoli controllati e 190 le persone identificate. In tutto sono state comminate 20 multe per violazioni al codice della strada, mentre una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.