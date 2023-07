"Estate sicura" in Costiera Amalfitana: ecco tutti i servizi

Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana in convenzione con ASL di Salerno ha attivato diversi servizi e postazioni potenziando così il servizio 118: l’emergenza urgenza in Costiera Amalfitana.

i dettagli

Dallo scorso 1° luglio con valenza fino al 31 agosto, sono stati attivati i seguenti servizi:

Idro-ambulanza medicalizzata con a bordo gli OPSA (Operatori Polivalente di Salvataggio in Acqua) e il personale sanitario CRI. Quest’anno ils ervizio farà base presso il Porto di Positano.

A sorvegliare la salute dei bagnanti, sempre al porto di Positano, farà inoltre base l’Infermiere della spiaggia di Positano (servizio operativo dalle ore 10:00 alle ore 18:00). Presso il comune di Cetara e presso il comune di Praiano sono invece operative per H24 nr 2 ambulanze di supporto al servizio 118. Le ambulanze sono dotate di Autista ed Infermiere. In sosta a Maiori, ma operativa H24 per tutta la costa d’Amalfi, ci sarà invece la Moto-medica, dotata di Medico ed autista.

“E’ un grande progetto che vede la salute dei cittadini della Costiera e dei nostri ospiti “sorvegliata speciale” in questa estate 2023. La popolazione della Costiera Amalfitana, durante i mesi estivi, sostiene un incremento notevole di abitanti dovuto ai numerosi flussi di visitatori e villeggianti. Era un nostro dovere raccogliere la richiesta dell’ASL di Salerno e dei Comuni Costieri per il potenziamento dei servizi 118 già presenti. Ringraziamo sin da ora l’ASL di Salerno per aver creduto in questo progetto, i Sindaci per la loro grande collaborazione e gli operatori turistici che stanno supportando l’iniziativa con l’offerta di vitto per i nostri Volontari, Infermieri e Medici. Colgo l’occasione per invitare Tutti Lunedì 10 luglio 2023 in piazza dei Racconti a Positano. Dalle ore 20:00 ci ritroveremo per inaugurare un nuovo mezzo in dotazione al nostro Comitato, comperato anche grazie al supporto del Comune di Positano, di privati cittadini e degli operatori turistici della perla della Costiera. Il nuovo mezzo targato CRI sarà utilizzato per il servizio dialisi in convenzione con il Comune di Positano”.