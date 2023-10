Il Times: "In inverno meglio Sorrento che Amalfi e Positano"

Il Times boccia la Costiera Amalfitana in inverno, ritenendo più adatta al turismo la zona della Penisola Sorrentina. La notizia ha creato, inevitabilmente, discussioni e polemiche attraverso la rete.

La recensione

Secondo il celebre quotidiano, la "Divina" non sarebbe "a misura di turista" durante la stagione invernale, con l'offerta di pochi servizi rispetto alla sorrentina, in quanto molte attività di ristorazione ed alberghiere chiudono i battenti. A Sorrento, invece, no; negozi aperti in Corso Italia e la Marina Grande sempre pronta ad offrire tavoli su terrazze all'aperto vista mare. Secondo il quotidiano londinese nella località della Costiera Sorrentina non si respirerebbe quella "tristezza di fine stagione" come a Positano e Amalfi dove "gran parte delle strutture alberghiere, balneari e ristorative, chiude i battenti alla fine di ottobre o all’inizio di novembre". "Alcuni sorrentini continuano a fare il bagno fino a Natale", si legge, "con una temperatura dell’acqua che talvolta può arrivare anche a 20 gradi e oltre durante gli ultimi miti autunni, il clima sarebbe ancora ideale per fare il bagno anche durante le festività natalizie. Forse non proprio ideale per i residenti italiani, abituati a temperature molto più calde nel bacino del Mediterraneo durante i mesi estivi". La "bocciatura" riapre la polemica sulla destagionalizzazione della Costiera che, per l'ennesima volta, fa i conti con il caso viabilità per lavori di messa in sicurezza del costone roccioso.