Danneggiò sbarra di un'area parcheggio, Tar conferma Daspo per un giovane

Il Tar di Salerno ha confermato la misura del Daspo urbano per un ragazzo di Pagani, accusato di danneggiamento, nel paese della Costiera Amalfitana, per aver arrecato danni alla sbarra di un parcheggio. Il suo ricorso è stato respinto. L'episodio risale a giugno di un anno fa, ad Amalfi, quando scoppiò una lite tra ragazzi che si trasformò poi in rissa, coinvolgendo almeno quattro persone. Il 20enne, escluso dal reato di rissa, rispondeva solo di danneggiamento e aveva fatto ricorso al Tar per contestare il divieto di ritorno ad Amalfi.

Il ricorso

Nella sua istanza, il legale aveva spiegato che il danno era stato oggetto di risarcimento alla società titolare dell'area di parcheggio. Oltre al fatto che il ragazzo, per motivi di natura professionale, avrebe dovuto frequentare regolarmente la città di Amalfi insieme ad altri comuni. In ragione dell'episodio isolato e l'assenza di precedenti penali, oltre che di mancate comunicazioni specifiche a favore del ricorrente, il legale aveva chiesto la revoca del provvedimento. Il Tar ha invece confermato la misura, chiarendo che il divieto di ritorno non avrebbe impedito al giovane di svolgere la sua attività lavorativa, in quanto l’Amministrazione consente il suo ritorno dietro richiesta motivata e autorizzazione preventiva della Questura. Provvedimento che, in linea generale, serve a prevenire reati. Quel giorno il comportamento dei giovani attenzionati fu giudicato come aggressivo e provocatorio, con fastidio arrecato ad altre due persone, molestie ai dipendenti e clienti di un bar, aggressione, fino al danneggiamento dell'area di sosta del parcheggio.