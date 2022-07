Amalfi, riqualificazione della pubblica illuminazione: via alla gara

Via libera ad Amalfi alla gara per l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione per venti anni degli impianti elettrici del parcheggio Luna Rossa. Il piano sarà realizzato in regime di project financing e prevede una riduzione dei consumi ed un miglioramento delle prestazioni.

Gli interventi

Il progetto in questione, del valore di 315mila euro, prevede la sostituzione degli attuali apparecchi con luci a led, la sostituzione dei sostegni pericolosi, l'adeguamento dei quadri elettrici e l'installazione di un moderno sistema di telecontrollo e telegestione dell'impianto capace di integrare numerosi servizi "smart city" (controllo traffico, monitoraggio ambientale e gestione di ticket parcheggio). "Gli interventi di riqualificazione - spiega il sindaco Daniele Milano - prevedono riduzione dei consumi, migliori prestazioni e adeguamento dell’impianto e soluzioni tecniche innovative. Non solo sotto il profilo della sostenibilità, ma soprattutto perché idonei alla valorizzazione di un territorio prestigioso da un punto di vista storico, sociale e culturale come quello della Città di Amalfi che vanta bellezze paesaggistiche uniche".