Prende i farmaci e si sente male: 68enne di Amalfi ricoverato in ospedale

Ore di apprensione, ad Amalfi, dove un 68enne è stato colto da malore nella serata di ieri. L’uomo – riporta Il Vescovado – è stato trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi in codice rosso, dove i medici gli hanno diagnosticato una reazione avversa ai farmaci in uso ed hanno proceduto immediatamente con la terapia farmacologica salvavita oltre alla lavanda gastrica.

Dopo essere stato monitorato tutta la notte, in mattinata è stato condotto all’ospedale di Eboli dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non è più in pericolo di vita.