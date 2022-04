Costiera, a 15 mesi da crollo finiti i lavori sul costone di Amalfi

Ad Amalfi via le impalcature dal costone roccioso di Vagliendola. A quasi quindici mesi dal crollo del 2 febbraio dello scorso anno, quando la stradina pedonale di Via Annunziatella cedette, invadendo la sottostante carreggiata della statale 163, sono definitivamente terminati i lavori di ricostruzione. Oggi la ferita è del tutto rimarginata. Sono visibili i sei archi aggrappati alla roccia a sostegno della nuova stradina pedonale di via Annunziatella a servizio del rione di San Biagio, riaperta al passaggio pedonale lo scorso 21 marzo. Un intervento che dialoga col paesaggio circostante, col grappolo di case variopinte affacciate sul mare rimaste isolate per diversi mesi.

Il progetto

Un'idea progettuale, autorizzata lo scorso anno dalla Soprintendenza di Salerno, che porta la firma di Michele Brigante al quale il Comune di Amalfi ha affidato l'incarico di ripensare la costruzione delle strutture crollate. Il progetto non solo ha consentito di rinforzare il calpestio ma garantisce un ingombro minore ai lati della sottostante carreggiata che le ditte incaricate da Anas hanno ricostruito, ripristinando la viabilità il 23 aprile 2021. In realtà i pilastri sono poggiati su grandi griglie in cemento armato che, disposte a pettine in orizzontale, schiacciano la roccia e al tempo stesso la consolidano. Inoltre è stato al disotto della stradina pedonale è stato realizzato un cavedio, uno spazio tecnico ispezionabile attraversato da tutti i sottoservizi (rete idrica ed elettrica, tubature del gas metano, cavi telefonici), così in caso di guasti o sostituzioni non sarà necessario operare scavi o demolizioni. Anche il tunnel in tubolari a base della poderosa impalcatura per l'esecuzione dei lavori in quota sulla statale amalfitana all'ingresso della galleria Matteo Camera è in fase di smontaggio. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Campania con 3,3 milioni di euro.