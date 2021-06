Estate ad Amalfi, riattivato l'infopoint turistico multilingue: tutte le informazioni

È ripartito anche per la stagione turistica 2021 l’infopoint multilingue in prossimità del molo Cassone di Amalfi. Dopo il gran riscontro in termini di numeri e di utenza riscontrato nel corso delle stagioni precedenti, il servizio di accoglienza ed informazioni rivolto ai visitatori dell’Antica Repubblica Marinara è stato riattivato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano. La gestione del punto di informazioni turistiche è stato affidato alla “Pro Loco Amalfi Funduq” con la collaborazione del Distretto Turistico Costa d’Amalfi che ha proposto all’ente un servizio attivo tutti i giorni sino al prossimo 30 settembre (con la previsione di un solo giorno di chiusura infrasettimanale nel mese di giugno) dalle 9 alle 19.

Le informazioni

Il punto di informazioni ed accoglienza dei turisti ha sede nel box di competenza del Comune di Amalfi all’interno del blocco delle biglietterie sul molo al lato di piazza Flavio Gioia, in un punto strategico che fa da crocevia tra i flussi turistici che arrivano via mare e quelli che convergono via terra sulle aree di sosta limitrofe. L’infopoint si propone come un vero punto di prima accoglienza: la porta per Amalfi, che dà notizia su tutto quanto c’è da vedere e vivere. Con operatori selezionati non solo in base alla conoscenza delle lingue straniere, ma anche della conoscenza di Amalfi e della sua lunga, ricca storia, oltre che degli usi, costumi e tradizioni culturali. Dalle loro indicazioni, parte la visita immersiva nelle bellezze della città.