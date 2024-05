Strattonò bambina a scuola, maestra condannata al risarcimento danni

Maestra condannata ad un risarcimento per una storia di lesioni, con vittima una bambina che all'epoca aveva appena 10 anni. Questa la sentenza della Corte d'appello di Salerno. I giudici hanno parzialmente accolto l'appello della parte civile, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Della Monica, ai soli fini del risarcimento. In primo grado, infatti, l'imputata era stata assolta dall'accusa di maltrattamenti.

La storia

Durante il dibattimento, all'epoca, pur ritenendo la versione della parte offesa come attendibile, il giudice aveva emesso sentenza di assoluzione piena dalle accuse di maltrattamenti e lesioni per la donna. La famiglia della piccola aveva a quel punto presentato appello. Il tribunale, nel confermare l'assoluzione per il reato principale di maltrattamenti, ha condannato la maestra per lesioni (riqualificando l'accusa da volontarie in colpose) ad un risarcimento del danno, non avendo la procura fatto appello per gli effetti penali. «La parziale riforma della sentenza di primo grado restituisce la meritata credibilità alla piccola A. (che è ormai diventata maggiorenne), quella credibilità che è stata messa in discussione per molti anni e per l’affermazione della quale è stato necessario superare due richieste di archiviazione ed una sentenza di assoluzione», si legge in una nota dello studio Della Monica.

I fatti risalgono al 2015. Il procedimento partì dopo la denuncia della famiglia della piccola ai carabinieri di Amalfi. Nel mirino finirono presunti comportamenti vessatori, che la maestra avrebbe messo in atto nei riguardi della piccola. Fino a quando la stessa chiese conforto al preside, già avvisato dalla famiglia riguardo a quanto avrebbe subito la piccola. Il preside aveva così richiamato la docente, con tanto di procedimento disciplinare che portò alla sospensione della stessa per un giorno. Stando agli atti, quel giorno la piccola aveva chiesto di andare in bagno. Un permesso che le sarebbe stato negato più volte, fino a quando la bambina si alzò per uscire. Fu allora che la maestra le prese il braccio, strattonandola e spintonandola affinché tornase al suo posto e vietandole, così, di usufruire del bagno. Durante la fase preliminare, la procura aveva chiesto per due volte l'archiviazione. La difesa, invece, chiese di ascoltare altri testimoni, ottenendo una riformulazione dei capi di imputazione, fino al processo. Spetterà ora al tribunale civile quantificare il danno per il risarcimento.