Amalfi, finanziati i lavori di riqualificazione di Piazza Municipio

Importante passo avanti per la riqualificazione di Piazza del Municipio ad Amalfi. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano hainfatti finanziato i lavori per il restyling della piazza prospiciente Palazzo San Benedetto per 1 milione e 400 mila euro circa. L’importo dei lavori a base d’asta di poco più di 850mila euro, l'intervento prevede lo spostamento e la ricollocazione del monumento ai caduti realizzato negli anni ‘30 del secolo scorso nell’ambito della stessa Piazza, il recupero e riutilizzo della pavimentazione storica esistente in pietra lavica vesuviana, così come dei cordoli e di tutti gli elementi in pietra lavica vesuviana attualmente presenti, lo scavo con arretramento della gradonata di accesso al porticato della Casa Comunale, la realizzazione dei marciapiedi e la fornitura di arredi mobili. A questo si aggiungono la realizzazione di un ascensore a servizio della Casa Comunale per il superamento delle barriere architettoniche dell’edificio, interventi di arredo urbano come fioriere e panchine fisse, rifacimento degli impianti fognari, di raccolta delle acque piovane, elettrico e d'illuminazione.

Dopo il reperimento della provvista finanziaria da parte dell’Amministrazione, l’ufficio tecnico del Comune ha conseguentemente redatto un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. La manifestazione di interesse, che comunque non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale (la procedura non costituisce avvio di gara pubblica e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito), è stata avviata per proseguire l’iter di approvazione della fase esecutiva finalizzata alla riqualificazione di un importante spazio pubblico della città. I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse sono invitati ad inviare entro le ore 12 del 12 Maggio 2024 all’indirizzo pec amalfi@asmepec.it il modulo allegato all’avviso e pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Amalfi compilato in tutte le sue parti e con gli allegati previsti. L’intervento di riqualificazione previsto dall’Amministrazione Comunale di Amalfi avverrà sulla scorta delle linee guida previste dalla progettazione esecutiva, a cura del raggruppamento capeggiato dall’arch. Gennaro Torre, che ha sviluppato e reso nel dettaglio il tema fondante dell’idea progettuale vincitrice dell’apposito concorso di idee: ridare vita alla Piazza attraverso la creazione di uno spazio “unitario” tale da consentire lo svolgimento di una molteplicità di funzioni.