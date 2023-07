Amalfi, attivato il servizio notturno navetta per le frazioni

Saranno nuovamente attivi da mercoledì 12 luglio i collegamenti notturni con le frazioni di Amalfi. La linea interna consentirà ai cittadini di raggiungere le frazioni di Tovere, Vettica, Lone, Pastena e Pogerola senza essere più vincolati agli orari del trasporto pubblico locale.

Il servizio e gli orari

Per l’intera estate, il minibus di Amalfi Mobilità svolgerà, dunque, servizio notturno con 6 corse in partenza tutti i giorni da Piazza Flavio Gioia: due per Tovere e altrettante per Vettica e Pogerola.

Questi gli orari predisposti dalla società Amalfi Mobilità, retta dall’amministratore unico Antonio Vuolo:

Amalfi – Tovere: 22.20 – 00.20;

Tovere – Amalfi: 22.40 – 00.40;

Amalfi – Vettica: 23.05 – 1.05;

Vettica – Amalfi: 23.20 – 1.20;

Amalfi – Pogerola: 23.35 – 1.35;

Pogerola – Amalfi: 23.55 – 1.55.

Il costo del biglietto, acquistabile a bordo, sarà di 4 euro a corsa, con agevolazione per i residenti che pagheranno invece 1 euro. Restano garantite anche per questo nuovo servizio le esenzioni già previste per la mobilità interna (come ad esempio per i residenti con più di 65 anni. “E’ un servizio che rappresenta un valore aggiunto per le frazioni ed una valida alternativa per i più giovani e le famiglie. afferma il sindaco Daniele Milano - L’amministrazione comunale, dopo i risultati della felice sperimentazione avviata prima della pandemia, ne ha fortemente voluto il ripristino anche per questa estate andando incontro alle esigenze di quanti hanno necessità di muoversi da e verso i borghi di Amalfi».