Colta da malore nel Chiostro del Duomo di Amalfi: morta 75enne

Era in tour insieme ad una comitiva di escursionisti quando, improvvisamente, è stata colta da malore. Tragedia, ieri pomeriggio, ad Amalfi, dove una turista romana di 75 anni è stata stroncata, sembra da un arresto cardiaco, mentre passeggiava nel Chiostro adiacente il Duomo di Amalfi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 che, nonostante i numerosi tentativi per cercare di rianimarla, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno informato anche la Procura di Salerno. La salma, momentaneamente, è stata condotta presso l’obitorio del presidio sanitario di Castiglione di Ravello.