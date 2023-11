Amalfi, riaperto anche il quarto piano del garage Luna Rossa

Da questo pomeriggio, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato il dissequestro e la restituzione anche del quarto piano del parcheggio in roccia Luna Rossa per effetto della conformità ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza attestata dai vigili del fuoco. Pertanto la struttura torna interamente fruibile al pubblico con i suoi 177 stalli per autovetture che si aggiungono ai 25 posti moto.

Il caso

La nuova istanza all’Autorità giudiziaria è stata prodotta dal professore Giuseppe Della Monica, legale della società Amalfi Mobilità retta da Antonio Vuolo. La riapertura anche del quarto piano è avvenuta a seguito degli importanti lavori di adeguamento degli impianti meccanici condotti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Amalfi retto dall’ing. Pietro Fico.L'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, invita sempre a monitorare la disponibilità di parcheggi nelle aree di sosta dell’Antica Repubblica Marinara attraverso il sistema “Info Parking Amalfi” tramite APP e internet – collegandosi al sito