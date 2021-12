Sparisce nel nulla ad Amalfi: ritrovato Antonio Camera

Una buona notizia arriva da Amalfi. E’ stato ritrovato, infatti, Antonio Camera, 56 anni, sparito da casa lo scorso weekend per motivi ancora sconosciuti. A dare l’allarme erano stati i familiari, che non riuscivano più a mettersi in contattato con lui.

Il ritrovamento

A rintracciarlo sono stati i carabinieri. Le sue condizioni di salute, comunque, sarebbero buone.