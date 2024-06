Blitz dei Nas in un bar di Amalfi: sequestrata la cucina

Blitz dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno all’interno di un bar situato nel centro di Amalfi, dove hanno sequestrato la cucina. Nel corso dei controlli, infatti, i militari hanno riscontrato violazioni delle norme igienico-sanitarie e delle regole sulla tracciabilità degli alimenti.

I controlli

Altri alimenti, invece, erano custoditi in modalità non conformi rispetto alla normativa vigente e, in particolare, al manuale di autocontrollo. Al titolare dell’attività sono state verbalizzate sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate.