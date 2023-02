Amalfi, albergo costruiva piscina senza permessi: sequestrata l'area

Nuovi controlli sull’abusivismo edilizio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Costiera Amalfitana. I carabinieri di Amalfi, con l'aiuto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, dell'U.T.C. e della Polizia Municipale di Amalfi, hanno sottoposto a sequestro un'area di cantiere, di oltre 200 mg, situata nel territorio del comune di Amalfi, annessa ad una struttura alberghiera; nel contempo sono stati denunciati i titolari della predetta struttura. Nell'area erano in corso lavori di terrazzamento e costruzione di una piscina in assenza dei necessari permessi ed autorizzazioni.